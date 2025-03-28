كأس مصر، أيمن موكا يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا في شباك الزمالك

الزمالك ضد سيراميكا، سجل أيمن موكا هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بالدقيقة 58، من المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، لتصبح النتيجة 1-1.

وأهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لصالح الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 53، وصوب عبد الله السعيد ركلة الجزاء خارج الثلاث خشبات.

وكان عبد الله السعيد قد سجل الهدف الأول لـ الزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 33 من ركلة جزاء.

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا ضد الزمالك

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل.

في خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

القيمة السوقية للزمالك وسيراميكا كليوباترا

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 15.65 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو أحمد سيد زيزو 4 ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لـ سيراميكا كليوباترا 11.58 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو أحمد القندوسي بقيمة 2.5 مليون يورو.

مشوار بيسيرو مع الزمالك

ومباراة سيراميكا هي المباراة العاشرة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، ومودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر، ومباراتي الجونة وبتروجت في كأس عاصمة مصر.

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 9 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة كانت أمام بتروجت بكأس عاصمة مصر.

مشوار الزمالك في كأس مصر

واستهل الزمالك مشواره في كأس مصر بالفوز بثنائية نظيفة على حساب أبو قير للأسمدة، سجل ثنائية الزمالك كلًا من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو، وفي دور الـ 16 تجاوز الزمالك عقبة فريق مودرن سبورت بعد الفوز بثنائية مقابل هدف، سجلها كل من نبيل عماد دونجا، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وفي دور الثمانية، تخطى عقبة سموحة، بعد الفوز بنتيجة 4-2 عن طريق سيف الدين الجزيري ومحمود بنتايج ومصطفى شلبي وهدف لـ بركات حجاج بالخطأ في مرماه.

تأهل الزمالك وسيراميكا إلى نصف نهائي كأس مصر

وحجز الزمالك مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بـ سموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.