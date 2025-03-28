طارق فهمي يكشف الفارق بين تظاهرات الاحتلال وغزة

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى، الفارق بين تظاهرات إسرائيل وتظاهرات غزة ، قائلا: في إسرائيل دولة ومؤسسات، وفي غزة حركة انقلبت على السلطة وحكمت، في إسرائيل شعب يريد إسقاط نتنياهو وآخرون يريدون الإبقاء عليه، وفي غزة الحركة لا تريد مغادرة موقعها وتسعى للبقاء على حساب شعب مسكين ليس لديه خيارات.



وتابع فهمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: في إسرائيل تحكم أحزاب يمينية متطرفة عنصرية مع قطعان المستوطنين إضافة إلى الحاخامات الكبار ، الذين يديرون الدولة ويحكمونها، ونتنياهو ليس إلا مُنفذ للسياسات في ظل جيش تتملكه النزعة العسكرية، ويريد أن يثبت وجوده في الساحة، وفي غزة حركة مناورة توافق وترفض في آن واحد، ولا وقت لتقييمات سياسية جادة.



وأضاف: أي حكم بديل في غزة سيكون للعشائر ولبعض الأسر الكبيرة، وهو ما لا تريده حركة حماس وستعمل على إبعاده، ووقع حرب أهلية غير واردة في إسرائيل برغم كل التحذيرات، متابعا: لن تندلع حرب أهلية داخل قطاع غزة بين مكونات الشعب الفلسطيني، وفتح لن تتورط في حرب داخل القطاع.

واستكمل أستاذ العلاقات الدولية إن إسرائيل بدأت أمس رسميا تهجير أول دفعة من الفلسطينيين الى إندونيسيا، وما تزال حركة حماس تفقد قياداتها الخدمية ورجال الصف الثاني ويعقب ذلك إنهاء كل الموسسات الرسمية لحماس (مستشفيات /مراكز خدمية ) وغيرها ليكون الخيار فوضى داخلية وانقلاب على الحركة وأجهزة شرطتها التي انسحبت من المدن الرئيسية عادت للاختفاء.



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