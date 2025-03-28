الجمعة 28 مارس 2025
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ثقافة وفنون

آسر ياسين: مسلسل لام شمسية من أشجع التجارب الدرامية

لام شمسية، فيتو
لام شمسية، فيتو

قال  الفنان آسر ياسين، إن مسلسل لام شمسية والذي يقوم ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل في موسم رمضان 2025، من أشجع التجارب الدرامية التي تم عرضها.

أسر ياسين يوجه رسالة لأبطال مسلسل لام شمسية 

وأضاف “آسر” من خلال إنستجرام: "كل التقدير لفريق عمل مسلسل لام شمسية، وبالأخص المخرج كريم الشناوي والسيناريست مريم نعوم والمنتج محمد السعدي على شجاعتهم في تقديم هذا العمل في رمضان، لام شمسية من أشجع التجارب الدرامية مصرية اللي شفتها في حياتي، مهم جدا يبقي في أعمال مماثلة يفكرنا أن الفن ليه مميزات كثيرة جدا غير الترفيه.

وتابع: "الرهان على صدق النوايا دايما وتوسيع السعي رهان كسبان بس محتاج شجاعة وصمود وصبر، تحياتي لكل فريق عمل وزملائي وأصدقائي الأعزاء أمينة خليل أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، أسيل عمران، ياسمينا العبيد، على البيلي ومدير التصوير مصطفي فهمي على هذا العمل العظيم..

تعرض الحلقة 13 من مسلسل لام شمسية اليوم الجمعة عبر قناة DMC، وفقًا للمواعيد التالية:
   •    العرض الأول: 7:15 مساءً
   •    الإعادة الأولى: 1:30 صباح الغد
   •    الإعادة الثانية: 9:15 صباح الغد

القنوات الناقلة والتردد

يمكن متابعة المسلسل عبر قناة DMC على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:
  •    التردد: 12092
  •    معدل الترميز: 27500
  •    الاستقطاب: رأسي (V)
  •    معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  •    جودة العرض: HD

 

شهدت مسلسل لام شمسية أحداث مثيرة دراميًا، وذلك بعد واقعة التحرش التي قام بها وسام (محمد شاهين) ضد الطفل يوسف (علي البيلي).


واكتشفت زينة ( ياسمينا العبد ) حقيقة والدها وسام (محمد شاهين) أنه متحرش من خلال فيديو رأته على هاتفه وهو يصور تفاصيل جسد فتاة معها في مسرح المدرسة، وتدخل زينة في صدمة بعد مشاهدة الفيديو.

وتصدرت ياسمينا العبد ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عقب عرض مشهد يجمعها مع النجم ماجد الكدواني خلال أحداث مسلسل موضوع عائلي ٣ الذي يعرض حصريًا على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

عرض المسلسل على المنصات الرقمية

يتوفر مسلسل لام شمسية أيضًا على منصة WATCH IT الرقمية، حيث يمكن للمشاهدين متابعة الحلقات في أي وقت.

أبطال مسلسل لام شمسية
يضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم:
  •    أحمد السعدني
  •    أمينة خليل
  •    محمد شاهين
  •    يسرا اللوزي
  •    ثراء جبيل
  •    صفاء الطوخي
  •    ياسمينا العبد
  •    علي البيلي


يواصل المسلسل تقديم قضايا اجتماعية هامة في إطار درامي مشوق، مما يجعله من الأعمال الأكثر متابعة في رمضان 2025.

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