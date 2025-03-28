رئيس جامعة المنصورة يُوجِّه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، رفعَ درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ في مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية المتخصصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في جميع الأقسام والتخصصات، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر رفعَ الجاهزية إلى الدرجة القصوى في مستشفى الطوارئ وأقسام الاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات، مع التأكيد على توافر جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة، وفقًا لجداول النوباتجيات المعتمدة، لضمان وجود الكوادر الطبية اللازمة خلال الإجازة.

تجهيز فرق طبية احتياطية من مختلف التخصصات

كما وجَّه رئيسُ الجامعة بتجهيز فرق طبية احتياطية من مختلف التخصصات للعمل إلى جانب الفرق الأساسية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة خلال فترة العيد.

متابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدَّمة في المستشفيات

وشدَّد على تكليف إدارة المستشفيات الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدَّمة في المستشفيات والمراكز الطبية، والتأكُّد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جاهزية الأجهزة الطبية وكافة المرافق الخدمية.

وأشار إلى استمرار التنسيق الكامل بين إدارة المستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالدقهلية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

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