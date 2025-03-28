الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الإفطار

جانب من الافطار،
جانب من الافطار، فيتو

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تناول وجبة الإفطار بقيادة الجيش الثالث الميدانى , وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين , مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون إلتزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم لحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

 

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والإستعداد الدائم هو الضمان الحقيقى لتحقيق الأمن والإستقرار لمصرنا الغالية فى ظل الأحداث الجارية التى تمر بها المنطقة , مطالبًا رجال القوات المسلحة بضرورة الإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة دائمًا درعًا قويًا للوطن وحصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد الاعلي للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تناول وجبة الإفطار

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 28 مارس 2025

بنت تسأل: ليه مفيش أنبياء ستات؟! رد مفاجئ من علي جمعة

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

آخر تطورات سعر صرف الدولار لحظيًّا في مصر

الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 28- 03- 2025

ليه ما نعدلش قانون الميراث؟!، التفرقة بين البنت والولد، حوار مثير بين علي جمعة والشباب

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

منوعات

المزيد

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

أماكن أثرية وأضرحة زارها المداح في جولته للبحث عن علاج المرض الغامض (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: التلوث والإسراف في الموارد ممارسات محرمة تضر بالبيئة والإنسان معًا

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. عبد الله بن رواحة، الشاعر البطل

عمرو خالد يكشف أصعب اللحظات على الصحابة وأهم وصايا النبي قبل وفاته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية