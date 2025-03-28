وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الإفطار

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تناول وجبة الإفطار بقيادة الجيش الثالث الميدانى , وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين , مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون إلتزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم لحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والإستعداد الدائم هو الضمان الحقيقى لتحقيق الأمن والإستقرار لمصرنا الغالية فى ظل الأحداث الجارية التى تمر بها المنطقة , مطالبًا رجال القوات المسلحة بضرورة الإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة دائمًا درعًا قويًا للوطن وحصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم.

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