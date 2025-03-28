فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك في كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباراة نصف نهائي كأس مصر.

تشكيل سيراميكا بمواجهة الزمالك



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بقيد

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

تأهل الزمالك وسيراميكا الي نصف نهائي كأس مصر

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

وخسر الزمالك اخر مباراة خاضها أمام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1 بينما فاز سيراميكا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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