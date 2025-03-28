عبد الحليم علام: قناة خاصة بالمحامين للتواصل وحريصون على التحاور الفعال مع جميع الجهات

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه يجب حل أزمات المحامين بالتواصل الفعال والتحاور الإيجابي مع الجهات المعنية للحصول على الحقوق، وليس بالبيانات الرنانة والخطب العنجهية التي لا تؤدي إلا إلى الاصطدام المباشر مع هذه الجهات، مشددًا على أنه لا يمكن أن نساوم، أو نتنازل عن أي حق من حقوق المحامين.

قناة خاصة بالمحامين



وأضاف: «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الجمعية العمومية، لغلق الفجوة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على مجلس النقابة، ولا أن يتعدى على هيبته، فنحن جئنا لنخدم الجمعية العمومية بكل احترام وتقدير ونسعى لتأسيس عمل مؤسسي، والحفاظ على أموال المحامين».

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