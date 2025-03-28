مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالشيخ زايد

لقى شخص مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة الشيخ زايد وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



حادث مدينة الشيخ زايد



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.