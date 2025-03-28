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رياضة

أنشيلوتي: لدي ثقة في عدم معاقبة رباعي ريال مدريد للسلوك غير اللائق

أنشيلوتي،فيتو
أنشيلوتي،فيتو

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن ثقته في عدم معاقبة 4 من لاعبيه، بمن فيهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا)، بعد فتح تحقيق في مزاعم "السلوك غير اللائق".

وذكر الاتحاد القاري أنه تم تعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط، للتحقيق في سلوك كل من "كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وأنطونيو روديجر، وداني سيبايوس"، بعد فوز ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

ولم يقدم يويفا أي تفاصيل حول السلوك الذي يجري التحقيق فيه، لكن تم الإبلاغ في ذلك الوقت بأن روديجر، الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة، أشار بقطع الرقبة، بينما قام مبابي بـ"إشارة خارجة".

أما فينيسيوس، فقد دخل في مواجهات مع جماهير أتلتيكو مدريد، قبل نهاية المباراة وبعدها.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، الأسبوع الماضي، إلى تقدم أتلتيكو بخطاب ضد سلوك لاعبي ريال مدريد.
وقبل مواجهة ليجانيس، في الدوري الإسباني غدا السبت، قال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي: "نثق في يويفا.. دعهم يحققون".

وأضاف: "نعتقد أن كل شيء كان صحيحا.. احتفل اللاعبون.. سننتظر ونرى ما يتعين عليهم قوله، نحن واثقون من أن كل شيء سينتهي على خير".

وعن مباراة ليجانيس، قال المدرب الإيطالي: "الفريق في حالة جيدة، ومرحلة حسم الموسم تبدأ غدا.. لدينا الكثير من المباريات، ويجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية".

وأردف: "نحن ننافس في كل المسابقات، وهذا يزيد المسؤولية الملقاة علينا.. كل مباراة قد تكون حاسمة، بينما نكافح من أجل الفوز بالبطولات".

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