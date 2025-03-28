دعاء ليلة القدر 2025، 10 أدعية مأثورة رددها للفوز بـ ليلة القدر

مع غروب شمس اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان، يكثر البحث عن دعاء ليلة القدر 2025 وذلك بالتزامن مع أخر لليلة في الليالي الوترية من شهر رمضان المبارك، ويمكن للإنسان أن يدعوا بما يشاء أو يردد أحد الأدعية التالية:

10 أدعية يمكنك ترديدها في ليلة القدر



1- اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا، قالوا: يا رسولَ اللهِ! يَنبغي لنا أَن نتعلَّمَ هؤلاءِ الكلماتِ؟ قال: أجَلْ، ينبغي لمَن سمِعَهنَّ أن يتَعلمَهنَّ.

2- اللهم أعده علينا أعوامًا عديدة ونحن ومن نُحب في كامل الصحة والعافية، ربي أسألك الخير كله، ما كان قريبًا مني وما بعد، وما كنت أعلمه وما أجهله، وأعوذ بك من الشر كله، ما كان قريبًا وما بعُد، وما أعلمه وما أجهله.



3- اللهم بكَ آمنا وعليك توكّلنا وإليك أنبنا، اللهم أصلحنا في شهرنا رمضان، واجعلنا من الفائزين بالرّحمات، السّاهرين على الطّاعة، اللهم حبّب إلينا صلاة الجُمع، وخُطب الجماعة، وأكرمنا بالتوفيق لما فيه الخير في الدّنيا والآخرة، اللهم اعتق رقابنا من النار وعوضنا عن أحزاننا وبدلها بفرحة تدمع لها عيوننا.

4- اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا، قالوا: يا رسولَ اللهِ! يَنبغي لنا أَن نتعلَّمَ هؤلاءِ الكلماتِ؟ قال: أجَلْ، ينبغي لمَن سمِعَهنَّ أن يتَعلمَهنَّ.



5- اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.

دعاء ليلة القدر 2025 مكتوب

6- اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ.

7- ربنا إن كانت ليلتنا هذه هي ليلة القدر، فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا فيها قضائك خير ما ختمت، اللهم يا غياث المُستغيث، ويا مُجيب دعوة المضطريّن، اللهم أكرمنا بدروب السّعادة، وبارك لنا في نفحات الطمأنينة التي تتزامن مع هذه الليلة الطّيبة، اللهم أكرمنا بما أنتَ له أهل، ولا تُعاملنا بذنوبنا يا أرحم الرّاحمين.

8- اللهم بدل أقدارنا لأفضل حال، اللهم ثبتنا على الحق وارزقنا الطاعة والإيمان.اللهم أكرمنا بما أنت له أهل، وعاملنا بما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولا تُعاملنا بذنوبنا التي أظلمت على قلوبنا وأرواحنا.

9- اللهم أني أسألك فيها الخير والبركة عاجل غير آجل.اللهم أسألك في ليلة القدر التي رفعت قدرها، أن تكتب لي من الأقدار أحسنها، اللهم عدّل أقداري لما فيه سعادتي، ونجّني من الهُموم والآثام، واكتب لي أرفع الدّرجات وأحسن المراتب يا ربّ الرّحمات.

10- اللهم أنتَ الحق وقولك الحق، ولا حولَ ولا قوّة إلّا بك، أسألك في ليلة القدر التي باركت أن ترحم ضعفي وقلّة حيلتي، وأن تأخذ بناصيتي إلى ما يُرضيكـ، بعد أن تحول بيني وبين معاصيك. اللهم اختم لنا شهرك الكريم برضوانك واعتقنا من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين.

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