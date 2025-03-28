مصطفى شعبان يحتفل بانتهاء مونتاج آخر حلقات «حكيم باشا» بصحبة صناعه

كشف النجم مصطفى شعبان عبر صفحته الرسمية علي موقع الفيديوهات والصور الشهير الفيس بوك عن آخر يوم مونتاج من مسلسل «حكيم باشا» بظهور عدد كبير من صناعه.

وأعرب الفنان مصطفى شعبان عن سعادته البالغة بالتعاون مع فريق العمل حيث كتب قائلًا: “فركش آخر يوم فى مونتاج حكيم باشا شكرا جزيلا على الضيافة والفطار واللمة الحلوة والمجهود الكبير شكرا شركة سينرجى المنتج تامر مرسى والشركة المتحدة، شكرا الأخ والفنان العزيز وقائد العمل الأستاذ عمرو درديرى المشرف العام على المشروع وشكرا للمخرج أحمد خالد أمين ومدير التصوير محمد خالد والمونتير الرائع محمد بكر ومهندس الديكور خالد أمين وستايلست غاده وفيق ومهندس سلطان السمان ومهندس الصوت أشرف نجم والاكسسوار وطاقم الإنتاج المحترف بقيادة أشرف عبد المعبود والأستاذ طارق زهران.. وكل نجوم العمل خلف الكواليس".



وتابع مصطفى: شكرا لكل زملائي النجوم على هذا المجهود الصادق والكواليس الرائعه وتوجها ربنا سبحانه بهذا النجاح الكبير والغير مسبوق فى مصر والعالم العربى.

وأتم مصطفى: “شكرا لكل الجمهور الكبير من كل مكان على المتابعه والرسائل من كل البلاد وتعليقاتكم الرائعة، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم جميعًا”.

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يوميًا علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

وكما أن يعرض يوميًا أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهم، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.