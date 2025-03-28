حمادة هلال يكشف لـ"فيتو" حقيقة خلافه مع لوسي، وهذا ما قاله عن غادة عادل

مسلسل المداح 5، كشف النجم حمادة هلال حقيقة خلافه مع الفنانة لوسي، بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها تعرضت للكثير من المشكلات الشخصية خلال العمل بسبب اهتمامها وقرأتها في عالم الجن.

وقال الفنان حمادة هلال خلال حواره مع “فيتو”: "لا يوجد أي خلاف بيني وبين لوسي، بل بالعكس هي بمثابة شقيقتي الكبرى وحققنا نجاحات عديدة معا ومن أبرزهم ولي العهد.

وأكد حمادة هلال أن مشاركة غادة عادل كانت إضافة كبيرة للجزء الخامس من المداح، متابعا: “غادة عادل إضافة لأي عمل فني وكانت إضافة كبيرة للمداح 5 وكنت سعيدا بالعمل معها خاصة بعد سنوات طويلة”.

وكانت قد عرضت منصة شاهد vip الحلقة الـ 29 وقبل الأخيرة من الموسم الخامس لمسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال قبل 24 ساعة من عرضها عبر شاشات التليفزيون.

ملخص الحلقة قبل الأخيرة من المداح 5

وامتلأت الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل المداح 5 بالعديد من الأحداث أبرزها، توبة بنت إبليس «نائلة» واختيارها طريق الجنة مبتعدة عن جميع جرائهما التي أجبرتها عشيرتها على صنعها والقيام بها، وذهبت للملاك عماد لتؤكد له عن رغبتها فى مساعدة صابر المداح ضد ملك الجن الأحمر.

فى ذلك الوقت يعثر الماسون والملك الأحمر على رجل منزوع الرحمة والقلب ليختاروه كوعاء بشري جديد ليحمل فى جسده روح شيطانية تسير على الأرض.

وكانت أحداث الحلقة 28 من مسلسل "المداح 5" قد شهدت مشهد فلاش باك، حيث وضعت زوجة الشيخ جاد مولودًا ذكرًا أسماه "مطاوع"، وبعد هذه الولادة مباشرة، بدا الشيخ جاد وكأنه عازم على الانطلاق في مهمة ما، متوجهًا إلى الجزيرة لإنجازها.

في الوقت الحاضر، تمكن صابر من العثور على خنجر تاج بعد أن أحضره له الحاج سليم، وقد روى الحاج سليم لصابر تفاصيل العثور على الخنجر، حيث وجده في الجبل أثناء عمله، وقد قاده إلى مكان الخنجر كلب.

عندما حفر الحاج سليم، عثر على الخنجر ملفوفًا في قطعة قماش مكتوب عليها اسم "صابر"، قام صابر بالاتصال بالدكتور صبحي للاستفسار عن تاريخ الخنجر الذي عثر عليه، نصحه الدكتور صبحي بضرورة مقابلته شخصيًا.

وبالفعل، التقى صابر بالدكتور صبحي الذي أطلعه على معلومات هامة، فقد أخبره الدكتور أن المعدن المصنوع منه الخنجر ليس من الأرض، وأن للخنجر قوة خاصة و"خادم" يتحرك بأمره.

كما أطلع صابر الدكتور على برديّة عثر عليها، ليخبره الدكتور بأن الخريطة المكتوبة عليها استخدم فيها حبر سحري كان يستخدمه الكهنة في العصور القديمة.

في تطور درامي، قامت ست الحسن بتسليط رجل على ناصرة بهدف قتلها، وفي مشهد آخر، قامت منال بإشعال النار حول ابنها. ولكن، تدخل حسن زوجها بسرعة وتمكن من إنقاذه، وقد لاحظ صابر أن منال كانت تحت تأثير السحر، وأدرك أنها مسحورة.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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