حجز قائد سيارة سمح لطفله بالجلوس خارج النافذة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحجز قائد سيارة بالسماح لطفله بالجلوس خارج النافذة بالقاهرة، وتعريض حياته للخطر، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.

قائد سيارة سمح لطفله بالجلوس خارج النافذة بالقاهرة

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بالسماح لطفله بالجلوس خارج النافذة الأمامية للسيارة بالقاهرة معرضًا حياته والآخرين للخطر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الفيوم).

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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