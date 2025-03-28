الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

رفع 630 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بمدينتي المنصورة وطلخا

حملات نظافة بالدقهلية،
حملات نظافة بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، تنفيذ أعمال حملة النظافة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بمدينتي المنصورة وطلخا، والتي تم خلالها رفع 630 طن مخلفات.

رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية

وأشار  إلى أن هذه الأعمال تأتي إلى جانب وجود شركات النظافة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات بمدينتي المنصورة، وطلخا، وأن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الاستعدادات لعيد الفطر.

 

رفع 630 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة بمدينتي المنصورة وطلخا 

من جانبه أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بالمنطقة المركزية، وبمتابعة الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، الذي أشار أنه تم رفع 630 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، بالإضافة إلى كنس الشوارع وتقليم أشجار الجزر الوسطى بشارع الجمهورية، وحديقة شجرة الدر، والحدائق المفتوحة بشارع الجيش، وري المسطحات الخضراء المفتوحة بمدينتي المنصورة وطلخا، وتكثيف ورفع كفاءة أعمال النظافة بالحدائق العامة، وتقليم الأشجار بمحيط جامعة المنصورة.

تشغيل 4 شركات للنظافة تعمل على مدار ثلاث ورديات خلال إجازة عيد الفطر

كما تابع تشغيل 4 شركات للنظافة تعمل على مدار ثلاث ورديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة تشغيل شركات النظافة بمدينتي المنصورة وطلخا باجمالي 1300عامل على مدار اليوم، وكذلك متابعة تشغيل المكنسيات بالشوارع الرئيسية بالمدينة ومحيط ساحات أداء صلاة العيد، ورفع مستوى النظافة حولها.

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