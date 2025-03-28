وحدة أمراض الدم للأطفال بمستشفى سوهاج تبدأ العلاج الإنزيمي لحالات نيمان-بيك

أعلنت وحدة أمراض الدم بقسم طب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي عن بدء العلاج الإنزيمي التعويضي لحالات مرض نيمان-بيك من النوع ASMD، وذلك في إطار خطة الجامعة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وخاصة في مجال الأمراض الوراثية والنادرة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن البدء في تقديم العلاج الإنزيمي لحالات نيمان-بيك يُعد نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية المقدمة لأطفال المحافظة، موضحًا ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصحي داخل المستشفيات الجامعية، التزامًا بدورها الأكاديمي والطبي في خدمة المجتمع المحلي بالمحافظة، وذلك من خلال توفير أحدث بروتوكولات العلاج عالميًا.

وأشار الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن مرض نيمان-بيك يُعد من الأمراض الوراثية النادرة والخطيرة، نتيجة نقص إنزيم معين يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الجسم، مما يسبب مضاعفات قد تؤثر على الكبد والطحال والرئتين وأحيانًا المخ ونقص فى الصفائح الدموية، وأضاف أن توفير هذا النوع من العلاج يُعد إنجازًا حقيقيًا يعكس التطور الملحوظ في خدمات طب الأطفال بالمستشفى.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفى بذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير العلاج بالمجان للأطفال المستحقين، وأن وحدة أمراض الدم بدأت بالفعل في علاج عدد من الحالات التي تم تشخيصها ومتابعتها بدقة، بعد إجراء التحاليل والفحوصات الجينية اللازمة لضمان فعالية العلاج.

وذكر الدكتور عبد الرحيم صادق، رئيس قسم طب الأطفال، أن إدخال العلاج الإنزيمي التعويضي يؤدي الى تجنب الحالات المضاعفات المرضية والتأخر العقلى ويتلقى المرضى العلاج أسبوعيا بوحدة أمراض الدم، ويأتي ذلك ضمن خطة القسم للتوسع في تقديم الرعاية المتخصصة، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية في مجالات علاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال.

ويشرف علي وحدة أمراض الدم الدكتورة الزهراء السيد أحمد شرف أستاذ أمراض الدم، وتضم الدكتورة إيمان فهمى مساعد امراض الدم والمناعة، والطبية إسراء أنور والطبيبة شيماء عبدالحميد المعيدتين بالوحدة.

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