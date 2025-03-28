معهد بحوث الإلكترونيات يعلن عن توصيات لتعزيز دور المرأة في الابتكار وريادة الأعمال

شاركت الدكتور شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الملتقى الافتراضي الرابع "تمكين المرأة العربية دعم للارتقاء بالوطن العربي" والذي نظمه المجلس العربي للإبداع والابتكار بالتعاون مع نادي الإبداع العربي بالمملكة العربية السعودية، وبرعاية الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.

رئيس معهد بحوث الإلكترونيات تشارك في الملتقى الافتراضي "تمكين المرأة العربية"



وفي كلمتها، وجهت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم الشكر للجهات المنظمة، وأكدت أن تمكين المرأة ليس مفهومًا حديثًا، بل هو امتداد لتقدير راسخ لدورها المحوري في المجتمع. وأشارت إلى أن تمكين المرأة يتفاوت بين الدول العربية وفق الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة، مستشهدة بتقرير البنك الدولي الذي صنّف الإمارات الأولى عربيًا في هذا المجال، تليها المغرب والسعودية.



كما أوضحت سيادتها المكتسبات غير المسبوقة التي شرفت بها المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة، حيث تولت مناصب قيادية بارزة، وحظيت بدعم الدولة من خلال استراتيجيات ومبادرات لتعزيز مكانتها.



التوصيات الهامة لتعزيز دور المرأة في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال



1. تسليط الضوء على النماذج النسائية المؤثرة محليًا ودوليًا.

2. توفير فرص تمويلية للمشروعات التي تديرها المرأة العربية.

3. تعزيز التعاون مع القطاعات الصناعية لدعم المرأة كرائدة أعمال.

4. توفير بيئة عمل داعمة، تشمل العمل المرن ورعاية الأطفال.

كما أكدت استعداد مدينة العلوم والتكنولوجيا لتقديم الدعم والمشورة للسيدات في مجال ريادة الأعمال، إيمانًا بدور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.

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