أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 7 أشخاص في حادث بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتحديدًا أمام قرية بني خالد التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، نتيجة السرعة الزائدة.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي بالمنيا

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز سمالوط شمال المحافظة.

مستشفى سمالوط النموذجي

وتم نقل المصابين مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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