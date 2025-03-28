الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي بالمنيا

إسعاف
إسعاف

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 7 أشخاص في حادث بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتحديدًا أمام قرية بني خالد التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، نتيجة السرعة الزائدة. 

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي بالمنيا

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز سمالوط شمال المحافظة.

 مستشفى سمالوط النموذجي

وتم نقل المصابين مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى سمالوط النموذجي سمالوط النموذجي سمالوط إصابة 7 أشخاص في حادث بالمنيا

مواد متعلقة

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في المنيا

مصرع 3 أشخاص بينهم أب ونجله في حادث مروع بالمنيا

إخماد حريق هائل نشب داخل مطعم مأكولات في المنيا

إلغاء كافة الإجازات والراحات، تعرف على استعدادات محافظة المنيا لـ عيد الفطر

مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث تصادم بـ"زراعي المنيا"

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم في المنيا

محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة ملوى

مصرع مسنة دهسًا أسفل عجلات قطار بالمنيا

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًّا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

عياد والضويني وداود في مقدمة مشيعي جنازة الدكتور محمد المحرصاوي (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

31 ألف دولار سعر طن القصدير عالميًا اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نحت الأفكار.. مأذون تحت الطلب في “إش إش” و”العتاولة 2” (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

فقه المرأة، هل يجوز تذوق المرأة للطعام أثناء فترة الصيام؟ الإفتاء تجيب

معارك وغزوات، فتح سمرقند وسبب قتال قتيبة بن مسلم مع جنوده متخفيا

المزيد
الجريدة الرسمية