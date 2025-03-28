الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

بعد إنذار إسرائيلي، حركة نزوح كبيرة من ضاحية بيروت الجنوبية

لبنان
لبنان

أفادت مراسلة سكاي نيوز بحدوث حركة نزوح كبيرة من أهالي منطقة الحدث بضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إسرائيلي بقصف أحد المباني.

وأشارت إلى أن المبنى المهدد بالقصف محاط بعدد من المدارس والمباني السكنية، التي يحاول سكانها إخلاءها، وسط زحمة سير كبيرة أدت إلى توقف السير في شوارع الضاحية.

ونشرت وزارة التربية اللبنانية بيانا بتعطيل وإخلاء المدارس والمجمعات التربوية في الضاحية ومحيطها.

وقالت في بيان "نظرا للتهديدات الإسرائيلية المعادية لمنطقة الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث، قررت وزيرة التربية والتعليم العالي دعوة مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في هذه المناطق، ومجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في الحدث، إلى تعطيلها اليوم وإخلائها من المتعلمين والمعلمين والإداريين، وتوخي الحذر في نقل الأولاد حفاظا على سلامة الجميع".

وفي وقت لاحق، قالت مراسلة سكاي نيوز إن مسيرة إسرائيلية قصفت المبنى المهدد في الضاحية.

وكان الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق في لبنان، إثر إطلاق مقذوفين صاروخيين باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت المراسلة بشن إسرائيل غارات على أطراف نبع الطاسة وسجد وجبل صافي في إقليم التفاح، وأطراف بلدات عدة جنوبي لبنان، بينها زوطر الشرقية ويحمر الشقيف.

وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا قالت فيه إن"غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط قتيل وإصابة 18 شخصا بجروح من بينهم 3 أطفال".

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اسرائيلي ضاحية بيروت نزوح منطقة الحدث إنذار إسرائيلي المدارس

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