الجمعة 28 مارس 2025
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آخر جمعة في رمضان بالأزهر، صلاة ودعاء وحضور حاشد بالآلاف (فيديو وصور)

الجامع الأزهر،فيتو
الجامع الأزهر،فيتو
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في أجواء إيمانية مليئة بالخشوع والروحانية، شهد الجامع الأزهر اليوم الجمعة، توافد الآلاف من المصلين لأداء آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك، وامتلأت أروقة المسجد العريق بالمصلين من مختلف الأعمار، الذين حرصوا على اغتنام هذه الفرصة المباركة بالدعاء والتضرع إلى الله.​  

صلاة آخر جمعة في رمضان بالجامع الأزهر  

ومنذ ساعات الصباح الباكر، توافد المصلون إلى أروقة الجامع الأزهر، حيث امتلأت ساحاته الداخلية والخارجية، وسط ترتيبات أمنية وتنظيمية مكثفة لضمان سهولة حركة المصلين، ورفعت إدارة المسجد مستوى الاستعدادات لاستقبال هذا الحشد الكبير، مع توفير مصليات إضافية وتنظيم مداخل ومخارج المسجد.​

استمع المصلون إلى خطبة الجمعة التي تناولت فضل العشر الأواخر من رمضان وأهمية الاجتهاد في العبادة خلال هذه الأيام المباركة، مستشهدةً بآيات من القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) التي تحث على الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفضيلة.​ 

عقب انتهاء الصلاة، رفع المصلون أكفهم بالدعاء، متضرعين إلى الله أن يتقبل صيامهم وقيامهم، وأن يعيد عليهم رمضان بالخير واليمن والبركات، كما شهدت ساحات المسجد تجمعات لطلبة العلم الذين تبادلوا الأحاديث حول فضل ليلة القدر وأهمية الدعاء فيها.​ 

ويُعد الجامع الأزهر أحد أقدم وأهم المساجد في العالم الإسلامي، حيث يجمع بين دوره الروحي والعلمي منذ تأسيسه قبل أكثر من ألف عام، وخلال شهر رمضان، يشهد المسجد إقبالًا كثيفًا من المصلين، خاصة في العشر الأواخر، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات والاعتكاف، طلبًا للأجر والثواب.​

وتأتي هذه المناسبة في ظل استعدادات المسلمين لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تزايد الإقبال على الاعتكاف وأداء صلاة التهجد داخل المسجد، إحياءً لسنة النبي الكريم.​

 

 

 

 

 

 

 

 

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