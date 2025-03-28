الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بن أفليك: كريستوفر نولان أحد أعظم صناعي الأفلام على الإطلاق

بن أفليك وكريستوفر
بن أفليك وكريستوفر نولان، فيتو

 كريستوفر نولان، صرح الممثل والمخرج والمنتج بن أفليك، بأنه يعتقد أن المخرج كريستوفر نولان، “هو أحد أعظم صناعي الأفلام على الإطلاق”.

وقال أفليك في تصريحات صحفية: “قد أذهب لزيارة صديقي مات ديمون في موقع تصوير فيلم 'The Odyssey،' فقط لمراقبة نولان وهو يخرج... أنا لا أمزح على الإطلاق”.

وصل مؤخرا، الممثل مات ديمون، إلى مدينة صقلية في إيطاليا، لتصوير المشاهد المتبقية من فيلم The Odyssey، للمخرج كريستوفر نولان، وذلك بعد الانتهاء من تصوير بعض المشاهد في كلا من دولة المغرب، واليونان.

Image

فيما تحدث الممثل جون ليجويزامو، عن نهج المخرج الشهير كريستوفر نولان، في العمل أثناء تصوير فيلم  The Odyssey.

وقال جون ليجويزامو، في تصريحات صحفية، عن كريستوفر نولان "إنه لا يعمل وفقًا للجنة، أو وفق ما يقوله الاستوديو... إنه أشبه بمخرج أفلام مستقل،  ولكن بميزانية ضخمة".

 

تصوير فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY في المغرب

أعلن المخرج كريستوفر، بشكل رسمي، أن الممثل "توم هولاند"، سيكون البطل الرئيسي لفيلم المقبل 'THE ODYSSEY'.

وأشار المخرج كريستوفر نولان THE ODYSSEY،  أن تصوير فيلم  THE ODYSSEY، سيتم في المملكة المتحدة البريطانية، وإيطاليا، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

 

فيلم THE ODYSSEY الأعلى ميزانية في تاريخ المخرج كريستوفر نولان

فيما ذكرت التقارير الصحفية، أن فيلم THE ODYSSEY، هو الأعلى ميزانية، في تاريخ المخرج كريستوفر نولان على الإطلاق، متفوقًا على ميزانية إنتاج فيلم THE DARK KNIGHT RISES، والتي بلغت 250 مليون دولار.

كريستوفر نولان يستعين بالمخلوقات الخيالية في فيلم THE ODYSSEY

وأضافت التقارير، أن المخرج كريستوفر نولان، سيستعين بالعناصر الخيالية في فيلم THE ODYSSEY.

وأوضحت التقارير أن عددا من المخلوقات الخيالية الشهيرة ستظهر، خلال أحداث فيلم THE ODYSSEY.

فيلم كريستوفر نولان القادم اقتباس من ملحمة الأوديسة

أعلن المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، كريستوفر نولان عن تفاصيل جديدة، تتعلق بفيلمه القادم.

وذكر نولان، في تصريحات صحفية، أن فيلمه القادم، يعد اقتباس من ملحمة الأوديسة التاريخية، للشاعر اليوناني هوميروس.

Image

ووصف كريستوفر، الفيلم بأنه عمل سينمائي ملحمي يروي قصة أوديسيوس، البطل الأسطوري الذي خاض رحلة مليئة بالمغامرات، والتحديات، دامت عشر سنوات، للعودة إلى وطنه بعد انتهاء حرب طروادة.

وأعلن نولان، أن الفيلم سيطرح في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

كريستوفر نولان يتعاون مع IMAX لاختبار تقنية تصوير جديدة في فيلمه القادم

وقال  كريستوفر نولان في تصريحات صحفية: "لدي IMAX فريق هندسي مذهل، عقول عبقرية تقوم بأعمال استثنائية، من الرائع رؤية الابتكار في مجال الأفلام التقليدية لا يزال مستمرًا..ويحدث بأعلى مستوى ممكن.. ونحن نتعاون من أجل  فيلمي الجديد".

Image

طاقم عمل فيلم  كريستوفر نولان الجديد

وانضمت رسميًّا، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون لطاقم عمل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم، الذي يحمل اسم The Prisoner، والمقرر أن يخرج للنور 17 يوليو 2026.

وبهذا يكون نولان، تعاقد مع كل من تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، وتوم هولاند، وزندايا، ومات ديمون، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، حتى الآن ليكونوا أبطال فيلمه الجديد.

Image

شركات الإنتاج تتنافس علي فيلم نولان الجديد

 وكشفت تقارير صحفية، أن ثلاث شركات كبرى، تتنافس للحصول على حقوق إنتاج فيلم المخرج الشهير، كريستوفر نولان.

وذكرت التقارير، أن كلًّا من  شركات يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت، قدمت عروض للمخرج كريستوفر نولان، لتولي مهمة إخراج فيلمه القادم، الذي يعمل على تحضيره في الوقت الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتزال كريستوفر نولان المخرج الأمريكي كريستوفر نولان بن افيلك وكريستوفر نولان

مواد متعلقة

جون ليجويزامو يتحدث عن العمل مع كريستوفر نولان في فيلم The Odyssey

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

الصحة تعلن مواعيد العمل بالوحدات والمكاتب الطبية خلال إجازة عيد الفطر

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

منوعات

المزيد

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نحت الأفكار.. مأذون تحت الطلب في “إش إش” و”العتاولة 2” (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تاريخ الإسلام لا يعرف "حقوق المرأة"، علي جمعة يكشف لعبة الغرب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

المزيد
الجريدة الرسمية