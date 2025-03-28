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أخبار مصر

عياد والضويني وداود في مقدمة مشيعي جنازة الدكتور محمد المحرصاوي (فيديو وصور)

صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على الدكتور محمد المحرصاوي
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أدى الآلاف من المصلين في الجامع الأزهر صلاة الجنازة على الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة، وذلك عقب صلاة الجمعة.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي قد توفى أمس الخميس بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وشارك في الجنازة قيادات الأزهر الشريف على رأسهم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والمستشار محمد عبد السلام أمين مجلس حكماء المسلمين.

شيخ الأزهر ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نعى في وقت سابق الزميل والصديق العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، أستاذ اللغويَّات بجامعة الأزهر، ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعَّاظ، ورئيس جامعة الأزهر السابق، الذي رحل عن هذه الدار الفانية، ولَقِيَ ربه عصر اليوم الخميس، في العشر الأواخر من شهر رمضان، التي يعتق الله فيها الصائمين من النار.

ويذكرُ شيخ الأزهر للفقيد الكريم أنه كان أنموذجًا لعزة العلماء وجلال قدرهم، ومثالًا في الإخلاص لدينه ووطنه وللأزهر الشريف، وأنه لم يدخِّر جهدًا في نشر رسالة الأزهر الشريف وإثراء مكتبته العلمية، بالعديد من المؤلفات والإصدارات التي ستظل منهلًا للباحثين وطلاب العلم.

وتقدَّم الأزهر بخالص العزاء وعميق المواساة إلى أسرة الفقيد الكبير وأهله وأبنائه وبناته، وأن يلهمهم الصبر، وأن يربط على قلوبهم، وأن يلهم زملاءه وطلابه الصبر والسلوان.

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