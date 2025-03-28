الجمعة 28 مارس 2025
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ثقافة وفنون

زيادة في أعداد تبني القطط السوداء في البرازيل بعد فوز فيلم Flow بالأوسكار

FLOW، فيتو
FLOW، فيتو

كشف تقرير صحفي أن فيلم الرسوم المتحركة البرازيلي"Flow" أدى إلى زيادة أعداد تبني القطط السوداء في البرازيل، بعد فوز الفيلم بجائزة أفضل فيلم إنميشين طويل، في الحفل الذي أقيم في بداية شهر الحالي.

وأوضح التقرير أنه على الرغم أن القطط السوداء، في البرازيل، غالبًا ما يُنظر إليها على أنها نذير شؤم، إلا أن العديد من مالكي الحيوانات، يسعون لتبني قطط سوداء، ويطلقون عليها اسم "Flow" وهو اسم القط الأسود بطل الفيلم.

 كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن اختيارها كونان أوبراين، للعودة مرة أخري، وتقديم حفل جوائز الأوسكار القادم بنسخته الـ98، والمقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.

 وأعلن رسميا أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، التي حملت العديد من المفاجآت، وجاءت القائمة الكاملة للفائزين كالتالي:

أفضل ممثل مساعد

كيران كولكن فيلم A REAL PAIN 

أفضل ممثلة مساعدة 

زوي سالدانيا، فيلم  EMILIA PÉREZ 
 

أفضل مخرج

 شون بيكر، فيلم ANORA

أفضل ممثلة

مايكي ماديسون، فيلم ANORA

أفضل فيلم

ANORA


أفضل فيلم إنميشين 

 FLOW 

أفضل فيلم أنميشين قصير

IN THE SHADOW OF THE CYPRESS 
 أفضل تصميم أزياء 

 فيلم WICKED 

أفضل سيناريو أصلي

شون بيكر، فيلم  ANORA 

أفضل سيناريو مقتبس

 فيلم CONCLAVE 

 أفضل تصفيف شعر ومكياج

 فيلم  THE SUBSTANCE 
 

أفضل مُونتاج أو تحرير لقطات

 فيلم ANORA 


أفضل أغنية أصلية 

أغنية "El Mal"، فيلم EMILIA PÉREZ 

أفضل تصميم إنتاج أو ديكورات

 فيلم WICKED 

أفضل فيلم وثائقي طويل 

فيلم NO OTHER LAND

أفضل فيلم وثائقي قصير

 فيلم THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA 

أفضل مؤثرات بصرية 

أفضل صوت

 فيلم DUNE: PART TWO 

أفضل فيلم قصير

فيلم I’M NOT A ROBOT 
 

أفضل تصوير سينمائي

المصوّر "لول كراولي"، فيلم  THE BRUTALIST 

أفضل فيلم عالمي 

الفيلم البرازيلي  I'M STILL HERE

أفضل موسيقى تصويرية

الملحن "دانيال بلومبرج"، فيلم  THE BRUTALIST

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Flow فيلم Flow البرازيل Flow

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