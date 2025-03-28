الجمعة 28 مارس 2025
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أخبار مصر

وسط أجواء روحانية، جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة من رمضان في رحاب الجامع الأزهر (صور)

جامع الأزهر
جامع الأزهر

 شهد الجامع الأزهر، اليوم، توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والخشوع. 

 

صلاة الجمعة من الجامع الأزهر 

 وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين منذ الصباح الباكر، حيث حرص المواطنون على اغتنام هذه المناسبة المباركة في أحد أقدم وأعرق المساجد الإسلامية.

خطبة الجمعة من الجامع الأزهر 

 واستمع المصلون إلى خطبة الجمعة والتي تناولت فضل العشر الأواخر من رمضان وأهمية الدعاء والاجتهاد في العبادة خلال هذه الأيام المباركة، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد (ﷺ) التي تحث على الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفضيلة.

وتأتي هذه المناسبة في ظل استعدادات المسلمين لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تزايد الإقبال على الاعتكاف وأداء صلاة التهجد داخل المسجد، إحياءً لسنة النبي الكريم.

 ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق من الجامع الأزهر بعد أداء صلاة الجمعة.

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