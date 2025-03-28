الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة عابدين حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية في منطقة قصر النيل، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم.


وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئي النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهوتف المستولى عليها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة عابدين قصر النيل عابدين النيابة العامة

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