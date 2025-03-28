كيف تم حسم الخلاف في مشروع قانون المسئولية الطبية؟ (إنفوجراف)

بعد موافقة البرلمان نهائيًّا.. أبرز تعديلات قانون المسئولية الطبية.. إلغاء الحبس الاحتياطي.. تخفيض قيمة الغرامات إلى 100 ألف جنيه.. واستحداث عقوبة لمواجهة البلاغات الكيدية