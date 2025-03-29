السبت 29 مارس 2025
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سياسة

بعد موافقة البرلمان، تفاصيل منحة إسبانية لتوفير فرص عمل للشباب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

  شهدت الجلسات العامة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

 

أهداف الاتفاقية 

وترصد فيتو تفاصيل وأهداف تلك الاتفاقية كالتالي:

يهدف الاتفاق إلى دعم قدرات وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر، ويشمل ذلك تعزيز روح المبادرة بين الشباب، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.

الاتفاق يتضمن منحة قدرها 300 ألف يورو من الوكالة الإسبانية

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاتفاق يتضمن منحة قدرها 300 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

 

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات، والتي توطدت بشكل كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد، ومن بين هذه المجالات ريادة الأعمال والتوظيف" والمخصصة لأجله المنحة موضوع الاتفاق المعروض والمقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

 

مشروع خلق فرص عمل للشباب

وتأتي هذه المنحة كمرحلة ثانية استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات والتي أسهمت في تمكين الشباب المصري من دخول سوق العمل بفعالية، وتعزيز قدراتهم على إنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

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الجلسات العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب المصري الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم مجلس النواب

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