الري: مشروعات كبرى لخدمة المنظومة المائية ورفع مستوى الخدمات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والإعداد لتنفيذ مشروعات الربع الرابع من العام المالى (شهور أبريل ومايو ويونيو من عام ٢٠٢٥).

موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، والصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.

وقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لمستهدفات الوزارة، والتأكيد على أهمية تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة.

وأشار الدكتور سويلم أنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفع الوزارة دائمًا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي، والمساهمة في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0".

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