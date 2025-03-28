التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حادث تصادم بـ 15 مايو

صرحت نيابة مايو والتبين الجزئية بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.



حادث مدينة 15 مايو اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى الطريق مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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