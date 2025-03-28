الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قومي حقوق الإنسان: تعديلات قانون المسئولية الطبية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي

إحدى فعاليات قومي
إحدى فعاليات قومي حقوق الإنسان عن المسؤولية الطبية

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية. 

قانون المسئولية الطبية 

كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني. 

تعديلات قانون المسئولية الطبية 

وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها: 
• اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية. 
• إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه. 
• التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم. 
• إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية. 
• تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية. 

 

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ثقته من  متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر. 

ويذكر أن  المجلس لعب  دورًا محوريًا في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في: 
• 18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء. 
• 21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار المجلس القومي لحقوق الإنسان إقرار قانون المسئولية الطبية تعديلات قانون المسئولية الطبية

الأكثر قراءة

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًّا

أخبار مصر: بالدليل حسم أول أيام عيد الفطر، لحظة اقتحام مقطورة شرفة منزل بالقليوبية، نداء سوداني للفارين من الحرب

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

تتجاوز 1.7 مليون جنيه، أرخص شقة بمشروع فالي تاورز بمبادرة بيتك في مصر

دوري أبطال أفريقيا، موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بخليجى السويس والعقبة

تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

منوعات

المزيد

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

أطباء يحذرون من خطأ شائع في تناول الأدوية يقتل الآلاف سنويا

صخرة غريبة على المريخ تحير العلماء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

31 ألف دولار سعر طن القصدير عالميًا اليوم الجمعة

إيهاب: الذهب سيشهد ارتفاعا بسبب قرارات ترامب الأخيرة

24 جنيها سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الفرنسي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالصحة الجيدة والرزق الوفير

حدث في 28 رمضان عام 208 هـ، وفاة السيدة نفيسة حجت 30 مرة راجلة وختمت القرآن في قبرها

المزيد
الجريدة الرسمية