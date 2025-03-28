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إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في المنيا

إصابة 9 أشخاص إثر
إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

إصابة 9 أشخاص في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي. 

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