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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في منشأة ناصر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 انتدبت نيابة منشأة ناصر المعمل الجنائي لبيان سبب  حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة منشأة ناصر، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بمنشأة ناصر 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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