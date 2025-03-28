برعاية سعودية، وزيرا دفاع سوريا ولبنان يوقعان اتفاقا لترسيم الحدود

بعد مباحثات انطلقت مساء أمس في مدينة جدة بالسعودية، وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اتفاقًا لترسيم الحدود بين البلدين.

وأكدت السعودية في بيان اليوم الجمعة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضًا.

وقالت بحسب وكالة الأنباء السعودية “ واس”: "بتوجيهات كريمةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استضافت المملكة اجتماعًا في محافظة جدة بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بين وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ووزير الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية اللواء ميشال منسى، والوفدين الأمنيين المرافقين لهما، وذلك يوم الخميس 27 رمضان 1446هـ الموافق 27 مارس 2025".

وأضافت: "وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان وبما يعزز الأمن والاستقرار بينهما، وتم توقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان على الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة".

وأكد البيان أن "السعودية تؤكد دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الشقيقين وبما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وخلص البيان بالقول إنه "وفي ختام الاجتماع أعرب وزيرا الدفاع في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية عن شكرهما لقيادة المملكة ولوزير الدفاع على رعاية المملكة واستضافتها للاجتماع، وعبرا عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه".

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