مصرع فتاة وإصابة 10 أخرين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى بـ 15 مايو

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث مدينة 15 مايو اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى الطريق مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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