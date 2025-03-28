الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم شقة سكنية في منشأة ناصر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة منشأة ناصر، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة بمنشأة ناصر 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق شقة بمنشأة ناصر حريق شقة منشأة ناصر الحماية المدنية بالقاهرة

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