حفل تكريم 122 من حفظة القرآن والأمهات المثاليات وأفضل صوت تلاوة بالدقهلية (صور)

شهد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، حفل تكريم 122 من حفظة القرآن والأمهات المثاليات وأفضل صوت تلاوة بقرية طنيخ مركز نبروه، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حفل تكريم 122 من حفظة القرآن والأمهات المثاليات بطنيخ

كما حضر الحفل الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، وذلك بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم بطنيخ، ومركز شباب طنيخ، ورواد مسجد الصفا والمروة.

ونقل نائب المحافظ رسالة شكر وتقدير من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، للقائمين على هذا الاحتفال ولجميع المشاركين، ومنظمات المجتمع المدني، وتقديره لحفظة القرآن، ودعمه المتواصل لهم، مطالبا بالاستمرار بمزيد من التفوق والنجاح في مسيرة التقدم في شتى المجالات، وتقديره لمؤسسات المجتمع المدني وتعاونهم في اقامة الفعاليات، وقام بتكريم 116 من حفظة القرآن الكريم، 3 من أفضل أصوات تلاوة القرآن، 3 أمهات مثاليات، معربًا عن تقديره لهم جميعًا.

وأعرب العدل، عن تقديره وسعادته للمشاركة في هذا الاحتفال الذي يؤكد اهتمامنا بالمتفوقين والمتميزين وتشجعيهم على استمرار التميز، كما أثنى على الجهود الكبيرة، فى مجال دعم ورعاية حفظة القرآن الكريم، وأكد على أهمية تشجيعهم، وتحفيز المتفوقين والنماذج الناجحة من أبناء المحافظة على مواصلة التفوق والتميز والنجاح في جميع المجالات.

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