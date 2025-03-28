جامعة سوهاج تختتم فعاليات الدورة الرمضانية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات الدورة الرمضانية التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

كما حضر ختام الفعاليات الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شحاتة الصندوق وعدد من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وفى كلمته، هنأ النعماني، جميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى أن يعيد تلك الأيام العطرة من الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات، موجهًا الشكر لإدارة رعاية الشباب على التنظيم الرائع للدورة الرمضانية، والتعاون المثمر والمتميز مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدًا على أن الدورة الرمضانية تقليد سنوي تحرص الجامعة على تنفيذه خلال شهر رمضان، مهنئاََ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وجميع المشاركين فى كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس، على أن الدورة الرمضانية شهدت فعاليات وأنشطة مميزة ومتنوعة هذا العام، مشيرًا إلى أن الدورة تضمنت بطولة خماسي كرة القدم والتي شارك بها 15 فريق من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف الكليات، و18 فريق من طلاب كافة الكليات، بما يعادل 264 لاعب، وقد أسفرت النتائج عن فوز فريق كلية التمريض بالمركز الأول وحصوله على كأس البطولة، كما فاز فريق كلية التربية النوعية بالمركز الثاني، أما في منافسات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، فقد فاز فريق العاملين بالمركز الأول، كما فاز فريق المركزية بالمركز الثاني، وذلك تحت إشراف فريق التحكيم الذي ضم كلا من الدكتور محمد الشاذلي، والكابتن محمد مكي.

وقال الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، إن الدورة الرمضانية شملت أيضًا بطولة تنس الطاولة والتى شارك بها 18 فريقًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، و18 فريقًا من طلاب الكليات، باجمالى 288 لاعب، حيث أسفرت نتائج مسابقات تنس الطاولة (فردي)، حصول الطالب محمد أيمن بكلية الهندسة على المركز الأول، والمركز الثاني للطالب أدهم سامح بكلية العلوم، كما فاز بالمركز الأول "فئة العاملين وأعضاء هيئة التدريس"، على عبد الناصر بكلية تكنولوجيا التعليم، وبيشوي أيمن بكلية التمريض، مضيفًا أن الدورة الرمضانية ضمت أيضًا مسابقة الشطرنج، والتى قام بالتحكيم فيها كابتن محمد على رضوان، وقد فاز فيها بالمركز الأول الطالب عبد الرحمن جمال بكلية الطب البشري، والمركز الثاني للطالب أبانوب عوض بكلية التربية الرياضية، وأيمن عبد الفتاح بكلية التربية مركز ثالث.

وأشار الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إلى أنه فى مسابقة أصوات من السماء، والتى قام بتحكيمها الشيخ حامد عبد الرحمن، والدكتور خالد فؤاد، والشيخ ابراهيم السوهاجي، أسفرت مسابقة تلاوة القرآن الكريم "طالبات"، عن فوز الطالبة وفاء محي الدين بكلية التمريض (مركز أول)، رحمة أحمد بكلية الحقوق (مركز ثان)، ونغم ياسر بكلية الطب البشري (مركز ثالث)، مضيفًا فى تلاوة القرآن الكريم (طلبة)، حصل الطالب محمد محجوب بكلية الطب البشري على المركز الأول، وحصل الطالب عبد الرحمن جمال بكلية الطب البشري على المركز الثاني، ومروان عمرو بكلية الألسن بالمركز الثالث، أما عن نتائج تلاوة القرآن الكريم (عاملين) فاز بالمركز الأول حمادة ابراهيم بكلية الطب البشري، وصبري محمد أمين كلية الهندسة بالمركز الثاني، أما المركز الثالث حصل عليه عزت رياض بالمستشفى الجامعي، كما حصل على التميز كابتن اسلام حجازي بإدارة رعاية الشباب.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه فى مسابقة الانشاد الديني (طلبة)، فاز الطالب مؤمن محمد بكلية التربية النوعية بالمركز الأول، والمركز الثاني للطالب يوسف محمد بكلية التمريض، والمركز الثالث للطالب محمد أحمد بكلية التربية الرياضية، كما فاز كمال دسوقي بإدارة الأمن الجامعي بالمركز الثاني، أما في الانشاد الديني (طالبات)، فازت الطالبة وفاء إبراهيم بكلية التربية النوعية بالمركز الأول، كما حصلت الطالبة سمية عبد الشافي بكلية التجارة على المركز الثاني، وفازت الطالبة أميرة محمد بكلية التجارة بالمركز ثالث.

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