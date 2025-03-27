تعيين أحمد يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1021 لسنة 2025 بتعيين أحمد أموي روبين يوسف - رئيسًا لمصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية لمدة عام.

ويعد الرئيس الجديد لمصلحة الجمارك هو أول رئيس للمصلحة من خارجها، وهو وزير مفوض شغل منصب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في سيول، كوريا الجنوبية.

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