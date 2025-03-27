الخميس 27 مارس 2025
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ثقافة وفنون

إنجي كيوان تكشف كواليس "سيد الناس" و"وتقابل حبيب"

إنجى كيوان.فيتو
إنجى كيوان.فيتو

قالت الفنانة انجى كيوان إنها سعيدة بنجاحها في رمضان من خلال مسلسل "سيد الناس" ومسلسل "وتقابل حبيب" مؤكدة أن الدورين جديدان ومختلفان وأنها سعيدة بردود الأفعال عليهما.

الفنانة إنجي كيوان

وقالت إنها جسدت شخصية "كاريمان العسكري"، منسقة الدي جي الشهيرة العائدة من نيويورك للاستقرار في مصر، حيث حاولت تجسيد الشخصية بانفعالاتها، وحاولت نقل انفعالاتها ومشاعرها الداخلية بصدق، فهى ليست فقط متخصصة في عالم الموسيقى والترفيه، بل هي أيضًا فتاة تمر بتجربة حب من طرف واحد، مما أضاف بُعدا إنسانيا لشخصيتها وأدى إلى خلق حالة من التفاعل العاطفي مع الجمهور.

 

كما قدمت انجى كيوان مسلسل "سيد الناس"، مع المخرج محمد سامي، وقالت: قدمت شخصية "راجية"، الفتاة التي تعمل مع مافيا عصابات خطرة يديرها محمود قابيل، ويتصارع أفراد العصابة مع "سيد الناس" الذي يجسده عمرو سعد،  ورأى رواد السوشيال ميديا أنها استطاعت تقديم الشخصية بحرفية كبيرة، مما جعلها تظهر وكأنها جزء لا يتجزأ من أحداث المسلسل، وتنوعت مشاعر الشخصية بين الحذر، القوة، والضعف، والحب، وقد استطاعت أنجي تجسيد هذه الأبعاد النفسية بمهارة عالية، مما جعلها تبرز في المشاهد التي تجمعها مع النجوم الآخرين.

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المخرج محمد سامي انجي كيوان محمد سامى مسلسل وتقابل حبيب محمود قابيل مسلسل سيد الناس عمرو سعد

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