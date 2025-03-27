ضبط 12 طن أسماك ورنجة وفسيخ مخالفة للمواصفات بحملات قبل العيد بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والفسيخ والرنجة، وتم خلالها ضبط أكثر من 12 طن أسماك ورنجة وأسماك مملحة وفسيخ ولحوم، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

من جهته، أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة للتفتيش على المحال التجارية، أسفرت عن تحرير محضرين عينات أسماك ورنجة، والتحفظ على 12 طن و575 كيلو، وتحرير 8 محاضر ذبح خارج السلخانة، والتحفظ على 170 كيلو لحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأن الحملات مستمره للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

جاءت الحملة بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين، قامت حملة بمركز شربين، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديريه الطب البيطري بالدقهلية، وعضوية الدكتور خالد عنبر، والدكتورة فاطمه ابو المعاطي، والدكتورة منى فخرى أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبرفقة الحملة التموينية برئاسه الأستاذة حنان الحديدي مأمور ضبط قضائى بمديرية التموين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.