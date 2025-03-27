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ثقافة وفنون

تامر مرسي يحتفل مع أبطال وصناع "قهوة المحطة" بانتهاء التصوير (صور)

قهوة المحطة.فيتو
قهوة المحطة.فيتو

احتفل طاقم مسلسل قهوة المحطة بانتهاء التصوير، بحضور المنتج تامر مرسي والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال والمخرج إسلام خيري والمشرف العام على الإنتاج عمرو كمال والفنانين أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار حسن أبو الروس وفاتن سعيد وأحمد ماجد ونورهان منصور وعلاء مرسي وعلاء عوض وغادة طلعت آلاء عادل وكل طاقم الإنتاج والإخراج على أنغام موسيقى فرقة حسب الله، وحاملين أحمد غزي على الأعناق.

مسلسل قهوة المحطة

وقدم غزي الشكر للجميع وعلى ثقتهم فيه، ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيًا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

وفي سياق متصل، مازالت مسابقة المسلسل مستمرة والتي أعلن عنها صناع مسلسل (قهوة المحطة) قبل موعد عرضه تقدر قيمتها بمليون جنيه لمن يصل لقاتل مؤمن، وتوزع على ٢٠ فائز بقيمة مالية ٥٠ ألف جنيه لكل منهم.

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