الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

شرطة التعمير تحرر 100 قضية متنوعة بالمحافظات

شرطة التعمير، فيتو
شرطة التعمير، فيتو

تواصل الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لتأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.
 

شرطة التعمير 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال الـ24 ساعة عن تحرير 100 قضية متنوعة "تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانٍ – محلات بدون ترخيص – تغيير نشاط وحدة سكنية ومهنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

 

اختصاصات شرطة المجتمعات العمرانية

وقال مصدر أمني: إن شرطة المجتمعات العمرانية أنشئت بقرار رئاسي في عام 1990 بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف أن اختصاصات شرطة المجتمعات العمرانية تشمل تنفيذ جميع ما يُصدر من وزير الإسكان ورؤساء أجهزة المدن الجديدة الخاصة من التعامل مع بلاغات سحب أراضي، أو مصانع، أو إتلاف مساحات خضراء، أو سرقة المواد المحجرية، أو التعدي على أراضي الدولة داخل المدن الجديدة.

وتابع أن شرطة التعمير لديها أقسام شرطة في 13 مدينة، في 6 أكتوبر والشيخ زايد و15 مايو والعبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة والمنيا الجديد وبرج العرب والساحل الشمالي ومدينة السادات والقاهرة الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن أغلب البلاغات التي تعمل عليها الإدارة هي جرائم النصب والاحتيال، وتوكيلات البيع المزورة، وقال: نكشف عن هذه التوكيلات ونتواصل مع أجهزة الدولة للتأكد من صحتها ونضبط المخالفين، ونتعامل أيضًا مع قضايا الاستيلاء على الأراضي والمخدرات والسلاح وقضايا التربح، وإتلاف المال العام وسرقة التيار الكهربائي وسرقة المواد المحجرية وجرائم البلطجة وحمل السلاح في مواقف السيارات.

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اختصاصات شرطة المجتمعات العمرانية شرطة التعمير شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

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