الجمعة 28 مارس 2025
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انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع الهلال السوداني.. ستيلينبوش ضد الزمالك.. ليفربول أمام إيفرتون (إنفوجراف)

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

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الأهلي الهلال السودانى ستيلينبوش الزمالك بيراميدز ليفربول برشلونة ريال مدريد

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