الزمالك يوقع اتفاقية لإنشاء أكاديمية في الإمارات لتعزيز المواهب الكروية

وقع نادي الزمالك اتفاقية تعاون لإنشاء أكاديميات الزمالك في الإمارات العربية المتحدة - إمارة أبوظبي، وذلك لتعزيز اكتشاف المواهب الكروية وتطويرها وفق أعلى المعايير الاحترافية في إطار خطة الأبيض التوسعية.

الزمالك يوقع اتفاقية لإنشاء أكاديمياته في الإمارات لتعزيز المواهب الكروية

ويجري حاليًا التنسيق مع الجانب الإماراتي للانتهاء من كافة التفاصيل، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا، تمهيدًا لافتتاح عدة فروع للأكاديميات في مختلف الإمارات.

يأتي هذا التعاون تأكيدًا لدور نادي الزمالك كأحد أبرز مصادر تزويد المنتخبات الوطنية بالمواهب المتميزة على مدار تاريخه، واستمرارًا لمسيرته في تطوير الناشئين، وترسيخ مكانته كأحد أكبر المؤسسات الرياضية الرائدة في العالم العربي.

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