الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

الاتحاد الكيني يفتح تحقيقا بشأن اتهام حارس مرمى بالتلاعب في نتائج المباريات

كاف، فيتو
كاف، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الكيني لكرة القدم أطلق تحقيقا بشأن ادعاءات حول تورط حارس المرمى الدولي باتريك ماتاسي في التلاعب بنتائج المباريات.

وشارك ماتاسي (37 عاما) حارس مرمى كاكاميجا هومبويز الكيني في 30 مباراة مع منتخب بلاده، آخرها في أكتوبر من العام الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وجرى تداول مقطع فيديو عبر شبكة الإنترنت، دون أن تتمكن هيئة الإذاعة البريطانية من التحقق منه، يظهر ماتاسي وهو يوافق على صفقة للتأثير على نتيجة مباراة في الدوري.


وقال كليوفاس شيمانيولا مالك فريق هومبويز، في تصريحات لـ"بي بي سي" اليوم الخميس: "لقد تحدثت معه، كان مصدوما أيضا لما رآه في الفيديو، وقال لي إنه لا يعلم شيئا بشأن التلاعب بنتائج المباريات".

وأكد الاتحاد الكيني لكرة القدم أنه سيعمل مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والاتحاد الأفريقي (كاف) والجهات المعنية الأخرى خلال التحقيقات.

وأشار بيان اتحاد الكرة الكيني: "نؤكد مجددًا سياستنا الراسخة بعدم التسامح مطلقًا مع التلاعب بنتائج المباريات، ونلتزم بحماية مصداقية مسابقاتنا".

وأضاف: "سيلتزم هذا التحقيق بلوائح الاتحاد الكيني لكرة القدم لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات وإرشادات فيفا، بما يضمن عملية عادلة وشفافة وشاملة".

وختم البيان: "سيتم احترام حقوق اللاعب وناديه، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج".

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