النيابة تعاين موقع انهيار شرفة منزل بالحوامدية

انتقل فريق من نيابة الجيزة لمعاينة موقع انهيار شرفة منزل بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة مصرعها وإصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

انهيار شرفة منزل بالحوامدية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط شرفة منزل ووجود متوفاة ومصابين بمنطقة الحوامدية.

وفاة سيدة وإصابة شخصين في انهيار شرفة منزل



وانتقلت على الفور قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط شرفة عقار، أسفر عن وفاة سيدة وإصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثمان لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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