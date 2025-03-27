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اقتصاد

بالأرقام.. أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى سيراليون

الصادرات المصرية،فيتو
الصادرات المصرية،فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، جوليوس مآدا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات المتميزة بين مصر وسيراليون، حيث يبحث الجانبان سبل دفع التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتبادل التجاري.

 قيمة التبادل التجاري بين مصر وسيراليون

 

 وأكد تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وسيراليون، صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسيراليون إلى 37.6 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 57.9 مليـون دولار خلال عام 2023.

 

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لسيراليون 36.7 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 57.6 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سيراليون 830 ألف دولار خلال عــام 2024 مقابل 282 ألف دولار خلال عام 2023. 

 

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سيراليون خلال عام 2024  

1. اسمنت وجبس بقيمة 27 مليون دولار.
2. حديد وصلب بقيمة 4 ملايين دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.9 مليون دولار.
4. ملابس مستعملة بقيمة 651 ألف  دولار.
5. زيوت عطرية  بقيمة 423 ألف دولار.

 

انطلاق المباحثات المصرية السيراليونية بقصر الاتحادية

انطلقت جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية مع د. جوليوس مآدا بيو رئيس جمهورية سيراليون، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية د. جوليوس مآدا بيو رئيس جمهورية سيراليون حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية لضيف الاتحادية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مصر وسيراليون

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