اعتماد نتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية (PMS) خلال 2024



أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور المحوري الذي تلعبه شركة خدمات البترول البحرية (PMS) في دعم وتنفيذ المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية قطاع البترول والغاز، ويأتى فى مقدمتها المحور الأول الخاصة بزيادة أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج خاصة من المياه العميقة، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء وتقديم خدمات بحرية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك المحور السادس والخاص باستغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التى تتميز بها، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة وتكوين شراكات وتعاون مع الشركات العالمية للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بالمنطقة فى ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره أو استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى.

مؤشرات أداء تعكس نجاح استراتيجية التطوير

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، لاعتماد نتائج أعمال عام 2024، والتى شهدت مؤشرات أداء استثنائية تعكس نجاح استراتيجيات التطوير والتوسع التي تنتهجها الشركة.

وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية بالأداء المتميز الذي حققته PMS خلال عام ٢٠٢٤، مؤكدًا أن النتائج القياسية للشركة تعكس نجاح خططها الطموحة في تعزيز قدراتها التشغيلية والتنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، ووجه الوزير الشكر للعاملين بالشركة على النتائج الجيدة التى تحققت خلال العام، لافتًا إلى أن هذه النجاحات تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية خاصة زيادة الإنتاج من المياه العميقة.

وأشاد المهندس كريم بدوى بجهود الشركة فى مكافحة آثار تسرب الوقود الناتج عن جنوح سفينة بضائع فى نوفمبر الماضى بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، وهو ما يجسد العمل التكاملى مع أجهزة الدول المتمثلة فى وزارة البيئة والجهات المختصة بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية، على أهمية تحديد المشروعات المستقبلية للشركة والبرامج الزمنية والاستثمارات اللازم لتنفيذها والعائد المتوقع تحقيقه منها، كما وجه بدوى بضرورة الاستفادة من خبرات الشركة وكوادرها فى التوسع فى أنشطة وبرامج التدريب والتعاون مع الجامعات المصرية والمدارس الفنية لإعداد كوادر فنية مدربة مؤهلة تلبى احتياجات سوق العمل البترولى، كما وجه بضرورة التوازن بين المرأة والرجل في منظومة العمل بالشركة وفقًا لاحتياجات الشركة، وأكد على اهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة كونها من أهم المجالات التى تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.

من جانبه، استعرض المهندس عمرو بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة PMS، المؤشرات المالية والتشغيلية للشركة خلال عام 2024، حيث سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغ ٢٦٢.٧ مليون دولار، مدعومة بتوسع نطاق خدماتها البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعظيم حصتها السوقية وتطبيق أحدث الحلول الرقمية، إلى جانب ترشيد التكاليف وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وأوضح أن الشركة نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية الكبرى في مجالات الإنشاءات والخدمات البحرية، أبرزها مشروع المرحلة العاشرة لتنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق لشركة البرلس للغاز كأول شركة في مصر والشرق الأوسط تنفذ هذا النوع من المشروعات في المياه العميقة، ومشروعات تنمية حقل أكتوبر البحري وتنمية الحقول الجنوبية شعب علي بحقل رأس العش، وتنمية حقل شمال صفا البحري لشركة بترول خليج السويس جابكو، ومشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري لشركة بتروويب، ومشروع تنمية حقل GG للشركة العامة للبترول، ومشروع تنفيذ أعمال حماية الشواطئ لخط الغاز البحري ٢٤ بوصة بمنطقة نيدوكو لشركة بتروبل، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى.

كما شهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في تنفيذ مشروعات صيانة وفحص المنشآت البحرية IMR، مما عزز من مكانة PMS كشريك استراتيجي موثوق في هذا المجال.

وأشار المهندس عمرو بدوي إلى أن التحول الرقمي كان أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الشركة، حيث تم تنفيذ خطة شاملة لتطبيق أحدث التقنيات الرقمية في إدارة العمليات البحرية، ونقل البيانات الرقمية، بما في ذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد (3D Modeling)، التوأم الرقمي (Digital Twin)، ومراقبة الحالة الفعلية للوحدات البحرية (Monitoring Vessels Actual Conditions)، مما أدى إلى تحسين كفاءة التشغيل.

كما أكد على التزام الشركة بتطوير العنصر البشري، حيث تم الإستثمار في تنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز مهارات العاملين بما يتماشى مع احتياجات السوق.

هذابالإضافة لتعزيز معايير الصحة السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة والحد من الانبعاثات وحماية البيئة البحرية.

وفي إطار خطتها الطموحة للتوسع، قامت PMS بتطوير أسطولها البحري ليكون قادرًا على تنفيذ مشروعات المياه العميقة، وهو ما تحقق بنجاح خلال تنفيذ المرحلة العاشرة من مشروع تنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق، الذي تم إنجازه بكفاءة استثنائية.

وأضاف أن PMS قد أنهت جميع الإجراءات الخاصة بتنشيط فرع الشركة في المملكة العربية السعودية، هذا إلى جانب السعي لفتح فروع جديدة أخرى خارج جمهورية مصر العربية وأهمها دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز حضورها الإقليمي في أسواق الطاقة والخدمات البحرية.

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس التزام PMS بتقديم حلول بحرية متكاملة ومتطورة وفق أعلى المعايير الدولية، مشددًا على مواصلة جهود التطوير والتحديث من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتحديث البنية التحتية البحرية، وتطوير الأسطول البحرية ومقرات الشركة، لضمان تحقيق النمو المستدام.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة PMS كأحد أبرز المساهمين في تطوير البنية التحتية البحرية، علاوة على ذلك المشاركة في المشروعات القومية الكبرى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، قامت الشركة بتنفيذ عدد من المبادرات والمساهمات خلال عام 2024، دعمًا للاستراتيجية الموحدة لوزارة البترول والثروة المعدنية في هذا المجال، مما يعكس دورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

حضر أعمال الجمعية المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونوابه، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة لشئون الإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

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