بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

نظم أهالي منطقة فيصل بالجيزة، حفل إفطار جماعي، تحت شعار “فرحة فيصل” للسنة الرابعة على التوالي بامتداد 14 شارع بيوم 27 رمضان المبارك.

حفل إنشاد وشماريخ في مائدة فيصل

وحرص منظمو حفل الإفطار الجماعي لأهالي منطقة فيصل على تواجد فرقة إنشاد دينية، وإطلاق سراح عدد من أسراب الحمام والشماريخ والألعاب النارية.

إفطار فيصل الجماعي

وكشف محمود صابر، أحد أهالي المنطقة، عن تفاصيل الاستعدادات للإفطار الجماعي لأهالي منطقة فيصل للسنة الرابعة على التوالي، والذي يجمع شباب وأهالي المنطقة والوافدين على مائدة واحدة.

وأوضح صابر أن فكرة الإفطار الجماعي بدأت منذ أربع سنوات بمبادرة بسيطة لتوزيع 500 وجبة يوميًا طوال شهر رمضان.

تطورت الفكرة هذا العام لتشمل مائدة جماعية كبرى تجمع أهالي المنطقة والشباب والوافدين، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل السنة الرابعة على التوالي لتنظيم هذا الحدث بهذا الحجم.

وتتميز المائدة بتنظيم متكامل يشمل توفير الكراسي والترابيزات والإضاءة، بمشاركة فعالة من شباب المنطقة من مختلف الطوائف، مسلمين ومسيحيين، الذين يقدمون الدعم النفسي والمادي والبدني لإنجاح هذا العمل الخيري.

وأضاف صابر أن الجميع يساهم في التجهيزات حسب قدرته ومهاراته، حيث يتولى البعض مهام المطبخ، بينما يقوم آخرون بفرش الكراسي والترابيزات. للأطفال أيضًا دور كبير في المساعدة، سواء في إعداد العصائر أو توزيع المياه أو ترتيب المكان وتنظيفه وجمع النفايات.

وأكد أن العمل يسوده التعاون الجماعي، ولا يقتصر على فرد أو جهة معينة، بل هو جهد مشترك من جميع المشاركين، سواء كانوا من أهالي المنطقة أو من خارجها.

حجم مائدة فيصل للإفطار الجماعي

وتمتد المائدة هذا العام على مساحة واسعة تشمل 14 شارعًا، تبدأ من أمام كلية التربية الرياضية وصولًا إلى شارع العشرين، مرورًا بشارع من بداية الفيصل وحتى الجوانب المؤدية إلى سوق علي.

وعن حجم الإفطار في يوم 27 رمضان، أوضح صابر أنهم يستهدفون إعداد 10,000 وجبة أساسية، مع إمكانية زيادتها لتصل إلى 15,000 وجبة بفضل مساهمات الأهالي الذين يتبرعون بكميات إضافية من الطعام والشراب، بالإضافة إلى دعم أهل الخير الذين يقدمون العصائر والأرز والفراخ واللحوم والبلح.

وشدد صابر على أن هذا الجهد يعتمد بشكل أساسي على الدعم والتبرعات من الأهالي والداعمين، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل الفرحة الحقيقية التي ينتظرونها طوال شهر رمضان، وليس له أي مقابل مادي، بل هو شعور بالسعادة الغامرة باكتمال فرحة الشهر بمشاركة الأحباب ورؤية الفرحة في عيون المحتاجين.

واختتم صابر حديثه بالتأكيد على أن هذا التقليد سيستمر بفضل الله ودعم الأهالي والداعمين، طالما أنهم قادرون على ذلك، معربًا عن امتنانه لكل من يساهم في إنجاح هذه المبادرة الطيبة.

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