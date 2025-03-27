الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

إفطار فيصل، فيتو
إفطار فيصل، فيتو

نظم أهالي منطقة فيصل بالجيزة، حفل إفطار جماعي، تحت شعار “فرحة فيصل” للسنة الرابعة على التوالي بامتداد 14 شارع بيوم 27 رمضان المبارك.

حفل إنشاد وشماريخ في مائدة فيصل

وحرص منظمو حفل الإفطار الجماعي لأهالي منطقة فيصل على تواجد فرقة إنشاد دينية، وإطلاق سراح عدد من أسراب الحمام والشماريخ والألعاب النارية.

 

إفطار فيصل الجماعي 

وكشف محمود صابر، أحد أهالي المنطقة، عن تفاصيل الاستعدادات للإفطار الجماعي لأهالي منطقة فيصل للسنة الرابعة على التوالي، والذي يجمع شباب وأهالي المنطقة والوافدين على مائدة واحدة.

وأوضح صابر أن فكرة الإفطار الجماعي بدأت منذ أربع سنوات بمبادرة بسيطة لتوزيع 500 وجبة يوميًا طوال شهر رمضان. 

تطورت الفكرة هذا العام لتشمل مائدة جماعية كبرى تجمع أهالي المنطقة والشباب والوافدين، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل السنة الرابعة على التوالي لتنظيم هذا الحدث بهذا الحجم.

وتتميز المائدة بتنظيم متكامل يشمل توفير الكراسي والترابيزات والإضاءة، بمشاركة فعالة من شباب المنطقة من مختلف الطوائف، مسلمين ومسيحيين، الذين يقدمون الدعم النفسي والمادي والبدني لإنجاح هذا العمل الخيري.

وأضاف صابر أن الجميع يساهم في التجهيزات حسب قدرته ومهاراته، حيث يتولى البعض مهام المطبخ، بينما يقوم آخرون بفرش الكراسي والترابيزات. للأطفال أيضًا دور كبير في المساعدة، سواء في إعداد العصائر أو توزيع المياه أو ترتيب المكان وتنظيفه وجمع النفايات.

وأكد أن العمل يسوده التعاون الجماعي، ولا يقتصر على فرد أو جهة معينة، بل هو جهد مشترك من جميع المشاركين، سواء كانوا من أهالي المنطقة أو من خارجها.

حجم مائدة فيصل للإفطار الجماعي 

وتمتد المائدة هذا العام على مساحة واسعة تشمل 14 شارعًا، تبدأ من أمام كلية التربية الرياضية وصولًا إلى شارع العشرين، مرورًا بشارع من بداية الفيصل وحتى الجوانب المؤدية إلى سوق علي.

وعن حجم الإفطار في يوم 27 رمضان، أوضح صابر أنهم يستهدفون إعداد 10,000 وجبة أساسية، مع إمكانية زيادتها لتصل إلى 15,000 وجبة بفضل مساهمات الأهالي الذين يتبرعون بكميات إضافية من الطعام والشراب، بالإضافة إلى دعم أهل الخير الذين يقدمون العصائر والأرز والفراخ واللحوم والبلح.

وشدد صابر على أن هذا الجهد يعتمد بشكل أساسي على الدعم والتبرعات من الأهالي والداعمين، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل الفرحة الحقيقية التي ينتظرونها طوال شهر رمضان، وليس له أي مقابل مادي، بل هو شعور بالسعادة الغامرة باكتمال فرحة الشهر بمشاركة الأحباب ورؤية الفرحة في عيون المحتاجين.

واختتم صابر حديثه بالتأكيد على أن هذا التقليد سيستمر بفضل الله ودعم الأهالي والداعمين، طالما أنهم قادرون على ذلك، معربًا عن امتنانه لكل من يساهم في إنجاح هذه المبادرة الطيبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإفطار الجماعي حفل الإفطار الجماعي شهر رمضان منطقة فيصل افطار فيصل مائدة فيصل

الأكثر قراءة

صاحب مقولة "الجملي هو أملي"، وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

الضاني تتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

ليه المسلم يتزوج مسيحية والمرأة المسلمة لأ؟، والسن المناسب للزواج، علي جمعة يناقش الشباب

الأرصاد تحذر من نشاط مثير للرمال والأتربة غدا الجمعة

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: إخلاء شمال غزة من 50 ألف فلسطيني تطهير عرقي

منوعات

المزيد

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

المزيد

خدمات

المزيد

الضاني تتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل البث المباشر للدروس الدينية يغني عن حضورها في المساجد؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المجددون.. الخوارزمي، إمام الفقه والتصوف

ما قيمة صدقة الفطر وما ثوابها؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية