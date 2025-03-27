الإحصاء: 37.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسيراليون خلال 2024

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، جوليوس مآدا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات المتميزة بين مصر وسيراليون، حيث يبحث الجانبان سبل دفع التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتبادل التجاري.

وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسيراليون فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسيراليون إلى 37.6 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 57.9 مليـون دولار خلال عام 2023.

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لسيراليون 36.7 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 57.6 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سيراليون 830 ألف دولار خلال عــام 2024 مقابل 282 ألف دولار خلال عام 2023.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سيراليون خلال عام 2024

1. اسمنت وجبس بقيمة 27 مليون دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 4 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.9 مليون دولار.

4. ملابس مستعملة بقيمة 651 ألف دولار.

5. زيوت عطرية بقيمة 423 ألف دولار.



أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سيراليون خلال عام 2024

1. أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 488 ألف دولار.

2. تبغ بقيمة 178 ألف دولار.

3. خامات معادن بقيمة 105 آلاف دولار.

4. مراجل، آلات، أجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 48 ألف دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7 آلاف دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سيراليون 317 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 453 ألف دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من سيراليون بمصر 26 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 15 ألف دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في سيراليون 146 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 775 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال مارس 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان سيراليون 8.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بجمهورية سيراليون طبقــًا لتقـديـرات البعثة 300 مصري حتى نهاية عام 2023.

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