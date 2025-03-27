انطلاق المباحثات المصرية السيراليونية بقصر الاتحادية

انطلقت جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية مع د. جوليوس مآدا بيو رئيس جمهورية سيراليون، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية د. جوليوس مآدا بيو رئيس جمهورية سيراليون حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية لضيف الاتحادية.



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